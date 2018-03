"Casalecchio Vintage": tre giorni nel passato con il mercatino vintage

"Casalecchio Vintage" da venerdì 9 a domenica 11 marzo 2018, Piazza del Popolo e dintorni. Tre giorni nel passato con gli stand del vintage

Un tuffo nell'oggettistica che cerca nuove case quello proposto ad appassionati e cittadinanza da venerdì 9 a domenica 11 marzo in Piazza del Popolo, via Pascoli e via XX Settembre: arriva "Casalecchio Vintage", una tre giorni di stand di artigianato, modernariato, riuso, curiosità, idee regalo, prodotti agroalimentari locali e non, e molto altro ancora, promossa da Pro Loco Casalecchio di Reno in co-progettazione con l'Amministrazione comunale.

Nello spirito del riuso, saranno presenti stand di abiti usati, vintage, portati a nuova vita da creative sartine, oggettistica ritrovata nelle soffitte e riuso di materiali ma anche alcuni artigiani e creativi con le loro opere. Inoltre, una parte dell'area commerciale sarà dedicata a imprese sociali, cooperative sociali e associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio di domenica 11 marzo, in Piazza del Popolo, gli studenti dell'I.I.S. "Bartolomeo Scappi", con il Prof. Francesco Staniscia, prepareranno un primo piatto tradizionale rivisto in chiave moderna: il "tortello di magro della tradizione bolognese in tempo di Quaresima". Durante la tre giorni, saranno invece gli studenti dell'I.T.C.S. "Gaetano Salvemini" - indirizzo turistico a sottoporre al pubblico questionari di gradimento dell'evento.