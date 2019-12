"Ride bene chi ride l'ultimo": il capodanno 2020 con Davide Dalfiume a Castel San Pietro

“Ride bene chi ride l'ultimo e anche il primo” martedì 31 dicembre alle ore 21,30 (fuori abbonamento) è il motto di Davide Dalfiume che anche quest'anno dà il via alla serata che vedrà protagonista la Microband in “Classica For Dummies" (musica classica per scriteriati) di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio.

Classica for Dummies sarà una piacevolissima sorpresa anche per quelli che, pensando che la "Classica" sia una musica noiosa e per bacchettoni, scopriranno invece quanto possa essere frizzante e divertente, quasi "eversiva" nell'esilarante rilettura che ci viene offerta da questi due funamboli del pentagramma. Dopo un corteggiamento lungo quanto la sua strepitosa carriera, Microband decide infine di dedicare un intero spettacolo alla musica classica, e lo fa alla sua maniera, con le sue irresistibili gag, le sue magiche invenzioni, e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dai pubblici dei teatri europei e da quello dei più prestigiosi festival internazionali.

La Microband di Luca Domenicali e Danilo Maggio nasce a Bologna negli anni ’80. Grazie all’incontro con Renzo Arbore e al successo televisivo, ha consolidato una carriera internazionale negli auditorium più prestigiosi d’Europa e nei più eccentrici festival giapponesi. Il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung li ha definiti “I Fratelli Marx della musica comica” e l'Herald Tribune li ha inseriti "nella tradizione di Laurel & Hardy e di Spike Jones”.



I festeggiamenti proseguono a mezzanotte nella piazza sottostante con spumante, panettoni e fuochi d’artificio.