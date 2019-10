Castagnata 2019

Domenica 20 ottobre - Una festa per tutti

Dalle ore 10,00 al Centro sportivo Pontelungo Via Agucchi 121 a Bologna con

Entrata libera Attività gratuite - 19esima edizione



LA CASTAGNATA, FESTEGGIAMO L'AUTUNNO INSIEME

Caldarroste, vino nuovo, crescentine, dolci, crepes e assaggi...



GIOCHI, ANIMAZIONI, SPETTACOLI, LABORATORI per bambini, MERCATINI dell'ingegno e della terra,

percorso di EDUCAZIONE STRADALE, TIRO CON L’ARCO, MOSTRE, GONFIABILI, COCCOLASINO con gli ASINELLI di Reggio Emilia...



• SFILATA CANINA AMATORIALE Ore 15,30. Un premio a tutti i partecipanti ISCRIZIONI DAL MATTINO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI VOLENTIERI



• CONOSCERE LE ERBE SPONTANEE a cura di BORGO ALICE Ore 11,00 Passeggiata conoscitiva nel Parco. Alla ricerca delle piante spontanee più diffuse.

• Dalle Ore 11,00 ASINOBUS E COCCOLASINO coccole e prove gratuite in sella!



• Esibizioni ed intrattenimenti per tutta la giornata. Balli e musica



• Ore 15,00 MUSICA CELTICA e balli folkloristici con il DUO CALANCA

Franco Calanca: mandola, flauti dritti e traversi, piva emiliana. Mario Lipparini:

chitarra acustica, arpa bardica, flauto traverso irlandese



SI RINGRAZIANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA

Gallery