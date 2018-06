Un weekend di solidarietà all'outlet con Save the Children

Castel Guelfo The Style Outlets è al fianco di Save The Children, la più grande organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lotta per migliorare la vita dei bambini. Sabato 23 e domenica 24 giugno, i volontari dell’associazione saranno ospitati presso il centro per portare avanti la campagna di informazione e sensibilizzazione della Onlus.



Scopo della presenza dell’associazione presso l’outlet è far conoscere più approfonditamente possibile la propria mission, spiegando a chi interessato i risultati raggiunti dalla Onlus nel corso degli anni e quelli da raggiungere in un medio-breve futuro. Tra le principali campagne in essere, vi sono "Every One", contro la mortalità infantile, e "Illuminiamo il futuro", focalizzato sull’emergenza istruzione.