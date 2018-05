Castel Guelfo outlet: Jungle night e apertura fino a mezzanotte

Giovedì 17 maggio apertura eccezionale fino alle 24.00 con ulteriori sconti del 50% sul prezzo outlet su tutte le collezioni primavera-estate.



A Castel Guelfo The Style Outlets torna l’esclusivo appuntamento con la Jungle Night, una serata di shopping sfrenato all’insegna della convenienza e del divertimento.



Dalle ore 19.30 alle 24.00 di giovedì 17 maggio, Castel Guelfo The Style Outlets si trasformerà in una vera giungla… di stile, con un ulteriore 50% di sconto sul prezzo outlet su tutte le collezioni primavera-estate nei negozi che aderiscono all’iniziativa*.



L’imperdibile esperienza di shopping sarà inoltre accompagnata da dj set e happy hour.