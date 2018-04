Castel Maggiore: 31ª camminata per la sclerosi multipla

Manifestazione podistica a carattere ludico motorio, organizzata dal Gruppo Podistico Pol. Progresso di Castel Maggiore il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA di Bologna.



Programma

Ritrovo: ore 18.00 presso il Centro Sportivo di Via Lirone, 46 in Castel Maggiore (BO). Partenza ore 19,30

Quota d’iscrizione: € 2.00 - Percorsi: 2.8 e 7 km.



ALLE 19,15 PRESSO IL CIPPO CHE RICORDA I CARABINIERI STASI ED ERRIU (UCCISI DALLA BANDA DELLA UNO BIANCA)

VERRÀ DEPOSTO UN MAZZO DI FIORI ALLA PRESENZA DI AUTORITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE.

Gallery