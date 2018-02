Castel San Pietro Terme: 'i persichetti in muntâgna'

Commedia in tre anni in dialetto bolognese di Alfredo TESTONI.



Con: Giancarlo Angelini, Giuliana Bacciglieri, Roberta Balbo, Daniele Bertagnin, Roberta Biavati, Gianni Giuliano, Annamaria Lucchini, Leonardo Maccagnani, Marco Marconi, Luca Romanelli, Alberto Tarozzi, Mariarosa Tibaldi, Massimo Vaccari, Noemy Villatoro, Rossella Zagnoli



Regia: Davide Amadei



In Alto Adige c'è un albergo che attrae i villeggianti con menu di tagliatelle e tortellini. Ma i bolognesi Persichetti esigono invece würstel e crauti.

La loro vacanza sarà movimentata da turisti buontemponi, bionde fatali

e irascibili psicopatici.



Info e prenotazioni: 3339434148