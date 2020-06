"Arena Italia": dal 3 luglio il cinema sotto le stelle a Castenaso

A Castenaso il cinema è di casa, sia d’inverno sia d’estate. «Il cinema Italia — ricorda Rita Rimondini responsabile dei servizi culturali del Comune di Castenaso — è sempre stato un punto di riferimento per la città, fin da quando aprì i battenti negli anni ‘20 del Novecento, una delle prime sale cinematografiche della provincia e una delle poche tuttora in attività, in un bell’edificio storico. Tranne la pausa della Seconda guerra mondiale, durante la quale fu completamente distrutto e poi immediatamente ricostruito e tranne un periodo di chiusura nei primi anni ‘90 a causa della crisi delle sale cinematografiche, il cinema Italia è sempre stato attivo con una programmazione impeccabile, finché con la gestione di Morris Donini dal 2014 è stato rilanciato alla grande».



La terza pausa forzata nella storia del cinema Italia è dovuta all’emergenza Covid-19, che l’ha costretto a chiudere a partire da febbraio 2020.



Per recuperare questi mesi di astinenza da cinema, dal prossimo 3 luglio aprirà a Castenaso, nell’area verde all’interno dello stadio da baseball “Teseo Bondi” (ingresso Via XXI Ottobre 1944 n. 8), l’Arena Italia, location circondata dal verde e con una visuale eccellente da ogni posizione, che può ospitare fino a 200 persone, completamente a norma, asseverata alle normative della Safety & Security e alle ultime disposizioni sul contenimento del contagio.



Per tutto luglio e agosto, tutte le sere tranne martedì e giovedì, potremo goderci un bel film sotto la volta celeste: cosa c’è di più bello in una sera d’estate?



La programmazione, pensata per soddisfare tutti gusti e le tipologie di pubblico, ma sempre di qualità, spazierà dalle commedie di Muccino e Ozpetek a quella di Aldo Giovanni e Giacomo con cui apriremo, ai più recenti successi cinematografici come Parasite (5 luglio) vincitore di 4 premi Oscar e la spiazzante e sorprendente commedia drammatica Jojo Rabbit (10 luglio). E a partire da fine agosto, le attesissime anteprime della prossima stagione.



«Un progetto ambizioso e impegnativo — commenta l’assessore alla cultura Lauriana Sapienza — fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e da Morris Donini, e che siamo felici di aver realizzato grazie alla collaborazione della società sportiva Baseball Castenaso e al contributo economico di alcune aziende del territorio: Moncatini, Idroambiente e Landi Costruzioni. Ringraziamo di cuore tutti quelli che si sono spesi per realizzare quella che riteniamo essere l’arena estiva più bella del territorio».



La prevendita online (www.cinemaitaliacastenaso.it), con assegnazione posti, è vivamente consigliata.

L’accesso all’arena avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento in vigore.

Deroghe consentite: ci si può sedere accanto ai propri familiari o congiunti, previa autodichiarazione e ci si può togliere la mascherina durante la visione del film!



Inizio proiezioni ore 21.30, apertura biglietteria ore 20.30.

Ampio parcheggio. servizio bar.

