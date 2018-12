'Ciao Darwin' di Paolo Bonolis cerca concorrenti: casting a Bologna

'Ciao Darwin' di Paolo Bonolis cerca concorrenti: ecco come candidarsi



'Ciao Darwin', iconico programma televisivo condotto da Paolo Bonolis, cerca concorrenti per la nuova edizione, in onda nel 2019. Per chi fosse interessato a partecipare, ecco i prossimi appuntamenti con le selezioni (riservate esclusivamente ai maggiorenni).

Ciao Darwin 2019 - Come partecipare

Bologna, 18 dicembre. Per candidarsi, inviare una email a m.lanza@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv)

Ciao Darwin 2019 - Format

Come anticipato dall'ad Piersilvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palisesti Mediaset che si è tenuta lo scorso luglio, 'Ciao Darwin' tornerà il prossimo anno con una nuova edizione, l'ottava. Alla conduzione sempre Paolo Bonolis, storico timoniere del varietà.