Cavaticcio Festival: 5 giorni per anticipare l'estate

Come ormai da tradizione, l’Ex Forno del MAMbo torna a inaugurare la bella stagione bolognese con una serie di appuntamenti all’aperto nel Parco del Cavaticcio. E una novità: quest’anno ad anticipare l’estate sarà un vero e proprio festival di cinque giorni, da mercoledì 23 al domenica 27 maggio, durante i quali si susseguiranno concerti e dj set, affiancati da food truck, fashion market e attività per bambini in collaborazione con il Dipartimento Educativo del MAMbo. Il mix di aperitivi e musica si fa, quindi, più ricco per accogliere le migliaia di persone come di consueto affolleranno gli spazi intorno al canale e alle opere d’arte di Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino e Giuseppe Maraniello tra allestimenti, visual e lights mapping curati da Aelion Progect.



Si parte, mercoledì 23 maggio con il dj set di Charlie Bones, noto per la sua militanza in NTS Radio, la radio digitale con sede alla Wharehouse Project di Dalston, nell'East London, che accoglie i migliori dj della scena elettronica inglese. Insieme a lui ci saranno i bolognesi Dj Rou e Nas1, talenti cresciuti proprio tra le mura dell’Ex Forno.

Giovedì 24 è il turno di Amila, dj e producer parigino di base a Berlino, fondatore delle etichette Altered Soul Experiment e IDO, dove sfoga la sua passione per soul, disco, jazz e boogie. Ultimamente si sta dirigendo verso sonorità ambient e downtempo, quelle che probabilmente porterà in consolle al Cavaticcio, dopo l’apertura con i "vinili privati suonati in pubblico” del progetto di Marcella Loconte, LO/MO.

Venerdì 25, a motori ormai caldi, arriva il grande concerto di Yazmin Lacey, eccezionale voce nu soul e nuova scoperta della musica inglese (il suo Black Moon EP è stato uno dei dischi della settimana di Gilles Peterson su BBC Radio). Sarà accompagnata da una potente band di poli-strumentisti, seguita da uno dei migliori dj inglesi della scena underground attuale: Linkwood. Il fondatore di Night Theatre rec. proporrà (prima al Cavaticcio, poi dalle h 23.30 nella sala dell’Ex Forno) il suo viaggio verso i territori inesplorati di house, techno, disco e funk, in attesa del suo nuovo disco in uscita su Firecracker. Cerimoniere della serata, Dj Iommi, anima di LedX che collabora alla programmazione del festival.

Sabato 26 live di apertura affidato al compositore Gabriele Poso, che insieme al suo Organik Trio porterà sul palco un mix di Africa, elettronica, jazz e suoni da dancefloor per poi passare la palla al dj londinese Molinaro, altro selecter di NTS scoperto da Steven Julien aka Funkineven, e l’orgoglio italiano Brothermartino, approdato da poco con la sua house jazzy sulla Money $ex Record, gestita da Max Graef, Glenn Astro e Delfonic.

Si chiude domenica 27 maggio con il live che attraversa tutto l’universo della musica black del chitarrista di Zucchero, l’americano Vonn Washington, accompagnato dal soul rivisitato e pop dei bolognesi New Colour e, a seguire, dal dj set tra Detroit house e funk di Soye e A man With Dog.



Sia sabato 26 che domenica 27 dalle h 12.30 anche la caccia al tesoro per bambini e adulti tra le opere d’arte del parco organizzata dal Dipartimento Educativo del MAMbo.



QUI IL PROGRAMMA SINTETICO:



mercoledì 23 maggio / dalle 18:00 alle 23:30

Charlie Bones + Dj Rou + Nas1



giovedì 24 maggio / dalle 18:00 alle 23:30

LO/MO + Amila



venerdì 25 maggio / dalle 18:00 alle 23:30 / dalle 23:30 alle 03:00 all’Ex Forno.

Yazmin Lacey (live) + Linkwood + Dj Iommi



sabato 26 maggio / dalle 18 alle 23:30 / dalle 23:30 alle 03:00 all’Ex Forno.

Gabriele Poso & the Organik Trio (live) + Frequency Modulation + BrotherMartino + Molinaro



/ dalle 12:00 caccia al tesoro per bambini e adulti tra le opere d’arte del parco organizzata dal dipartimento educativo del MAMbo



domenica 27 maggio / dalle 12:00 alle 23:30

Vonn Washington (live) + New Colour (live) + Soye + A man With Dog.



/ dalle 12:00 caccia al tesoro per bambini e adulti tra le opere d’arte del parco organizzata dal dipartimento educativo del MAMbo