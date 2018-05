Cavaticcio Festival: Gabriele Poso & the Organik Trio, Brothermartino e Molinaro

Penultima serata del Cavaticcio Festival a cura dell’Ex Forno del MAMbo con il live di apertura affidato al compositore Gabriele Poso, che insieme al suo Organik Trio porterà sul palco un mix di Africa, elettronica, jazz e suoni da dancefloor per poi passare la palla al dj londinese Molinaro, altro selecter di NTS scoperto da Steven Julien aka Funkineven, e l’orgoglio italiano Brothermartino, approdato da poco con la sua house jazzy sulla Money $ex Record, gestita da Max Graef, Glenn Astro e Delfonic.

Si chiude domenica 27 maggio con un concerto che attraversa tutto l’universo della musica black del chitarrista di Zucchero, l’americano Vonn Washington, accompagnato dal soul rivisitato e pop dei bolognesi New Colour e, a seguire, dal dj set tra Detroit house e funk di Soye e A man With Dog.



Sia sabato 26 che domenica 27 dalle h 12.30 anche la caccia al tesoro per bambini e adulti tra le opere d’arte del parco organizzata dal Dipartimento Educativo del MAMbo.



QUI IL PROGRAMMA SINTETICO:



sabato 26 maggio / dalle 18 alle 23:30 / dalle 23:30 alle 03:00 all’Ex Forno.

Gabriele Poso & the Organik Trio (live) + BrotherMartino + Molinaro + Frequency Modulation



domenica 27 maggio / dalle 12:00 alle 23:30

Vonn Washington (live) + New Colour (live) + Soye + A man With Dog.



