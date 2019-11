"Ce l'ho corto film festival": tre giorni di proiezioni

"Ce l'ho corto film festival" 2019: al Teatro San Leonardo nel corso di tre giornate consecutive dal 28 al 30 novembre 2019.

Il festival si sviluppa in cinque sezioni, quattro delle quali seguono le principali iniziative messe in atto fino ad ora mentre il #Contest costituisce un’assoluta novità e si articola nella volontà di fornire degli spazi e dei momenti in cui i giovani cineasti bolognesi possano mettersi alla prova.

𝘚𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘦 𝘭'𝘩𝘰 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵

𝘚𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘦 𝘭’𝘩𝘰 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘰

𝘚𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦

𝘚𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘌𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢-𝘙𝘰𝘮𝘢𝘨𝘯𝘢

𝘚𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘦 𝘭’𝘩𝘰 𝘗𝘰𝘳𝘯𝘰 - 𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪 InsidePorn

L'obbiettivo di "Ce l'ho corto film festival" è quello di valorizzare la produzione e diffusione dei cortometraggi, dedicando una particolare attenzione alle dinamiche che guidano il settore.

𝘔𝘖𝘋𝘈𝘓𝘐𝘛𝘈' 𝘋'𝘐𝘕𝘎𝘙𝘌𝘚𝘚𝘖:

𝘈𝘉𝘉𝘖𝘕𝘈𝘔𝘌𝘕𝘛𝘖: garantisce l’accesso a tutte le giornate di proiezione.

Se hai già la tessera AICS 2019/2020: 12 euro

Se non hai già la tessera AICS 2019/2020: 18 euro

𝘉𝘐𝘎𝘓𝘐𝘌𝘛𝘛𝘖 𝘜𝘕𝘐𝘊𝘖 𝘎𝘐𝘖𝘙𝘕𝘈𝘓𝘐𝘌𝘙𝘖: permetterà l’accesso in sala alle proiezioni e agli eventi organizzati nel corso della giornata scelta.

Se hai già la tessera AICS 2019/2020: 5 euro

Se non hai già la tessera AICS 2019/2020: 10 euro