Dimostrazione live nuovi effetti decorativi

Colormarket invita a scoprire l’affascinante il mondo decorativo martedì 13 marzo presso la sede di Colorgross S.p.A. in via della Cooperazione 1 a Bologna. Lo staff tecnico di Cebos presenterà la gamma di decorativi più ampia e innovativa del mercato con dimostrazioni pratiche e applicazioni dei nuovi effetti decorativi e dei classici più amati:



Seguirà un rinfresco offerto da Colormarket.



Partecipazione gratuita, posti limitati.



Per informazioni e prenotazioni inviare un’e-mail a info@colormarket.bologna.it oppure telefonare al numero 051326304.



L'evento è adatto a:

- artigiani (imbianchini, decoratori, falegnami, restauratori, imprese edili, etc.) che vogliano ampliare la loro offerta ai clienti

- privati che vogliano apprendere tecniche decorative per lavori fai da te.

Gallery