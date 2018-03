Cécile Kyenge presenta EuropAfrica: la sfida delle opportunità

Prende il via questo sabato alla Scuderia Future Food Urban Coolab di Bologna il progetto EuropAfrica, promosso dall’Onorevole Cécile Kyenge e dedicato alle nuove possibilità economiche, sociali e culturali a cui la cooperazione internazionale può dar vita.

«Cooperazione significa prima di tutto investimento, imprese, nuove opportunità di crescita, al di fuori dei confini ma con risvolti positivi in Europa» afferma la Kyenge, che dal 2014 è Eurodeputata, e che oggi fa parte, all’interno del Parlamento Europeo, della Commissione Sviluppo e della Delegazione per le relazioni con il Parlamento Panafricano.

Durante gli ultimi decenni, la cooperazione internazionale, soprattutto quella realizzata con l’Africa, è stata associata al concetto di assistenzialismo. Il Nuovo Piano Europeo per gli Investimenti Esterni è stato concepito proprio come forma di sostegno finanziario allo sviluppo, che veda nella promozione delle attività economiche anche private, il rilancio della cooperazione. Tale nuovo strumento si pone l’obiettivo di cambiare radicalmente l’approccio al tema.

Da queste idee prende vita il progetto EuropAfrica, che prevede l'organizzazione di 4 workshop territoriali che avranno luogo nel corso del 2018 nei territori della circoscrizione del Nord-Est italiano (Emilia-Romagna, Trentino-Alto-Adige, Friuli-Venezia-Giulia e Veneto).

Si comincia con l’Emilia-Romagna, sabato 24 marzo presso la Scuderia Future Food Urban Coolab di Bologna: tra i relatori figurano molti dei protagonisti che ruotano intorno al mondo della cooperazione, del lavoro e della ricerca, delle associazioni di categoria e delle istituzioni. Oltre a Cécile Kyenge saranno presenti il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’europarlamentare Paolo De Castro, Emiliano Ciarlo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Mario Montanari dell’Assessorato all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna, Marco Lombardo dell’Assessorato per le Relazioni Europee e Internazionali del Comune di Bologna, Roberta Trovarelli di Legacoop Emilia-Romagna e Filippo Bassi, ricercatore Icarda vincitore del premio OLAM 2017 per l’innovazione nella sicurezza alimentare. Oltre a questi parteciperanno al dibattito anche Vittorio e Francesco Goletti di Agrifood Consuting International, Andrea Magelli e Sara Roversi di YouCan Group e Future Food Institute e Chris Richmond di Mygrants.

Il programma completo dell’evento su www.cecilekyenge.it