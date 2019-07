Celebrazioni Strage stazione, staffette podistiche 'Per non dimenticare il 2 agosto'

Domenica 28 luglio, alle 19.30, l'arrivo al cippo dedicato ai tre carabinieri al Pilastro, in via Casini, delle staffette podistiche 'Per non dimenticare il 2 agosto'.

Alla cerimonia parteciperà la consigliera Roberta Li Calzi, saranno presenti i gonfaloni del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna.

L'iniziativa fa parte del programma "Bologna 2 agosto 1980/2018, per non dimenticare", organizzato dal Comitato in solidarietà alle vittime di tutte le stragi, in occasione del XXXIX anniversario della strage alla stazione, che culminerà venerdì 2 agosto nella Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi.