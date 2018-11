Cena stellata per Antoniano: chef Barbieri, Liuzzi e Mazzucchelli

Il 2 dicembre i chef stellati Emilio Barbieri, Raffaele Liuzzi, Aurora Mazzucchelli, torneranno nella cucina di Antoniano per preparare una cena speciale per sostenere, insieme a chi deciderà di partecipare, un bellissimo progetto: il progetto famiglie di Antoniano onlus.

Ogni lunedì sera la storica mensa Padre Ernesto apre le sue porte per le famiglie in difficoltà, i tavoli si riempiono di bambini che giocano, di persone che fanno amicizia, ogni sera servono in tavola i volontari che stanno insieme alle famiglie e, tra una portata e l'altra, giocano con i bambini.



Questo progetto è bellissimo, ha donato nuova voce a quel portico della Basilica di S. Antonio dove un tempo i frati donavano il pasto e la spesa ai poveri della città.



Ogni partecipazione alla cena 3 stelle per Antoniano onlus sostiene questo bellissimo progetto - scopri di più o prenotati su



eventi.antoniano.it