Giovedi 31 Maggio "DINING IN THE DARK" al Margot si proveranno nuove emozioni. Cena al buio, tutto segreto, solo 15 persone a turno potranno prenotare. 1º turno inizio ore 21.00. 2º turno inizio ore 01.00.

Prenotare via WhatsApp al numero 3473744033.