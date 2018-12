Cena di auguri di Forza Civica Bologna

Giovedì 13 dicembre alle ore 20.15 c/o il ristorante-pizzeria PizziKotto (via del Lavoro 53 - Casalecchio di Reno, Bologna) si terrà la tradizionale cena degli auguri dell'associazione politico-culturale Forza Civica di Bologna e provincia.

Oltre che occasione per scambiarci gli auguri di Natale parleremo delle nuove iniziative da proporre nel nuovo anno e dei possibili scenari futuri che potrebbero vedere la "nostra" Forza Civica protagonista e vera alternativa civica per il cambiamento.

Info e prenotazioni 338 4727165