Cena autofinanziamento associazione Leib - "cosa può un libro?"

Cosa può un libro?



Tutto è iniziato in una biblioteca, dove per puro caso in una mattinata nuvolosa abbiamo conosciuto Eduardo, un professore argentino in cerca di rari libri sullo sport. Dopo aver fatto quattro chiacchiere scopriamo che oltre agli stessi interessi, abbiamo molto in comune, compresi alcuni amici brasiliani che ci hanno accompagnato durante le nostre avventure di ricerca oltreoceano. Da lì nasce il Seminario "Cosa può un corpo? Saperi e pratiche" (http://associazioneleib.org/event/seminario-cosa-puo-un-corpo-saperi-pratiche/cosa-puo-un-corpo_-saperi-e-pratiche/), nel quale oltre al contributo di Eduardo, abbiamo potuto contare sugli interventi di amici e colleghi da Italia, Inghilterra e Brasile. La volontà di tenere viva questa rete e di rendere accessibili a tutti questi contributi ci ha spinto ad iniziare a scrivere e a continuare questo percorso di collaborazione. Finalmente ad un anno dal seminario, i contributi prodotti hanno superato la revisione scientifica per una importante casa editrice e quindi abbiamo la possibilità di pubblicare un libro che raccolga i frutti di tante storie intrecciate tra loro, diversi piani e punti di vista dai quali guardare al corpo e alle sue pratiche.



Per questo invitiamo tutti gli amici, amiche e amic@ di Leib a cenare con noi per aiutarci a finanziare questo progetto che potrebbe trasformarsi in un libro in uscita nel prossimo autunno.



Per prenotazione e informazioni infoleib@inventati.org: cell. Laura 3292651792