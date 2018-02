"Pronti per un’esperienza indimenticabile?" La cena al buio!

L'unione Italiana Dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Bologna in collaborazione con l'Associazione Meet, organizza un ciclo di cene al buio, la prima si terrà venerdì 23 febbraio presso il ristorante Casanova in via Milazzo 24, con inizio alle ore 21.

"Siete pronti per un’esperienza indimenticabile?

Vi proponiamo di inibire la vista per la durata di una cena…. No non è una punizione, ma un esperienza!!… Un vero e proprio viaggio dentro se stessi alla scoperta di quei sensi che spesso dimentichiamo di avere.



Sarete accompagnati dentro la sala COMPLETAMENTE oscurata, per poi entrare in contatto con il senso del vuoto, il brivido del buio, l’ascolto di rumori solitamente ignorati, percependo solo quello che sentiamo, tocchiamo e annusiamo: odori, sapori e sensazioni, che partono dal prendere confidenza con lo spazio circostante, con la sedia, il tavolo, le posate e i bicchieri...

Ad accompagnarci e non solo al tavolo, saranno i veterani di questo universo…. Coloro che nell’oscurità, ormai, hanno costruito la propria vita…..coloro che la vista non la possiedono più o non l’hanno mai posseduta….



Angeli custodi del buio che fungeranno da accompagnatori ai tavoli e da camerieri…

Sono i volontari dell’Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti di Bologna per i quali contribuiremo a donare anche parte dell’incasso di questa cena per le loro iniziative sociali.



Secco, umido, croccante, caldo e freddo, del cibo e tante altre sensazioni saranno al centro della vostra serata.

Di sicuro i nostri piatti non li mangerete con gli occhi, ma certamente li assaporerete con un gusto nuovo.



E di più. Un vocal coach con la sua voce durante la serata intervallerá le portate e stimolerá le vostre percezioni sensoriali in un percorso emotivo attraverso le tre portate e il dolce….Solo alla fine la luce tornerà, ma avrà nuove sfumature..

guarda il video https://youtu.be/oOqjZhY0uX0

prenota o chiedici info

tramite mail lecenealbuio@gmail.com o what’s app al 335341046.