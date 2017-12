"P'Assaggi nel Buio": una cena in cammino al buio

Il 27 dicembre appuntamento con "P'Assaggi nel Buio" a Fico Eataly World. Mangiare è un atto di sensibilità. Scegliere le persone con cui farlo e gli alimenti di cui cibarsi, anche. La vista capita che influenzi la valutazione, spesso anche l’esperienza.

Lo fa con le persone che incontriamo, lo fa con i cibi che prima di assaggiare, vediamo. FICO e Istituto Ciechi Francesco Cavazza vi riportano all’ascolto, trasportandovi nel mondo del sapore e della conoscenza autentica, in un’esperienza che elimina il condizionamento visivo, affidandosi esclusivamente alla percezione fisica di gusto, tatto, olfatto, udito.

Una cena in cammino al buio, di tavolo in tavolo, attraverso le filiere che raccontano i paesaggi del cibo, dal pesce al dolce, dal latte alla carne, dai cereali alle uova, bevendo e gustando assaggi di produzione. Veri P’assaggi nel buio attraverso tre luoghi ristoro di tre diverse filiere (dei formaggi, della pasta, a sorpresa), per imparare ad assaggiare con tutto il corpo, e insieme ascoltare i racconti a tu per tu col produttore, il cuoco e i maestri delle nostre fabbriche contadine.

Spazio: 3 luoghi ristoro del Parco (filiera dei formaggi, della pasta, a sorpresa)

Menù:

- due degustazioni di formaggi

- due degustazioni di pasta

- degustazione di dolci

- due calici di vino differenti