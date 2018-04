Cena con delitto, indaga Stella Spada

In occasione dell'uscita dell'ultimo libro di Lorena Lusetti "I Vasi di Ariosto" (Damster) Zoè Teatri porta in scena un'indagine di Stella Spada, l'investigatrice che abbiamo già incontrato in altri 4 libri editi da Damster e che abbiamo conosciuto in Matrimonio con delitto. Su testo originale di Lorena Lusetti sarà presentato "Invito al Grand Hotel (con delitto)" presso Interno 18 New - Circolo Culturale,via Clavature 18 Bologna, inizio ore 20,30.

Menu : Piatto unico intrigante, dessert risolutivo, acqua, vino /bevande e caffè inclusi

Prenotazione obbligatoria segnalando preferenze vegetariane e\o eventuali intolleranze: cell 3343640928 - 3311228889 - mail : zoeteatri@gmail.com

Tre appuntamenti con tre casi diversi da risolvere

I commensali potranno interrogare gli attori sospettati dell’omicidio al loro tavolo e scoprire indizi e tracce che li porteranno alla risoluzione del caso. In palio per il detective/capo della squadra vincitrice la partecipazione a una successiva cena con delitto organizzata da Zoè Teatri, come commensale o insolito sospetto.