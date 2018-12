Cena di San Valentino a teatro

A grande richiesta torna al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto (BO) la più romantica esperienza di San Valentino! ❤

Solo 40 coppie potranno gustare una cena esclusiva in uno storico Teatro del ‘700, all’interno dei palchi di I, II e III ordine e sul palcoscenico. Sarà l’occasione per immergersi completamente nell’incanto di un luogo così storico e suggestivo da vivere da un nuovo punto di vista, come solo Happyning sa fare!



Happyning è una società di organizzazione di eventi e tour, è la passione smisurata per l’eleganza, la ricercatezza, l’esclusività, tutte caratteristiche che rendono le esperienze di Happyning originali e fuori dall’ordinario.

All'interno di ogni palco sarà posizionato un solo tavolo quindi ogni coppia avrà a disposizione un palchetto del Teatro tutto per sé. Fatta eccezione per il palcoscenico dove saranno allestiti fino a 6 tavoli, per godere di un punto di vista unico della sala!

🔝 Si mescoleranno ingredienti unici: un teatro riservato appositamente per l'occasione, una romantica cena, musica, canto & recitazione, il racconto delle pagine della vostra storia ad accompagnare i momenti più dolci. Troppo bello da sembrare un film? Chiudete gli occhi, ora apriteli… Non è un sogno, è la FAVOLA!



L'ESPERIENZA INCLUDE

- Welcome drink di benvenuto

- Cena esclusiva completa di antipasti, primo, secondo e contorno, dessert, caffè. Acqua e vino inclusi

- Musiche eseguite dal vivo ispirate ai più celebri film d'amore

- Spettacolo teatrale

INFO & PRENOTAZIONI

Tutti i dettagli sul sito:

https://happyning-italia.it/home/eventi/cena-san-valentino-teatro.html

Pagina FB: https://www.facebook.com/events/622856778129136/



POSTI LIMITATI e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A:

info@happyning-italia.it, cell. 331 7002461 (anche su whattsap)



© foto Teatro in copertina di Umberto De Martino e Alessandro Di Priolo

* Artisti Eleonora Mazzotti, Michelangelo Nari, Luca Bombardi

