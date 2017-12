Happyning, società di organizzazione di eventi e tour esperienziali, organizza la prima e più romantica cena di San Valentino a teatro! Sarà l’occasione per immergersi completamente nell’incanto del Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, da vivere da un nuovo punto di vista, come solo Happyning sa fare!



Solo 40 coppie potranno gustare una cena esclusiva, all’interno di uno dei palchi di I, II e III ordine o addirittura direttamente sul palcoscenico!

All'interno di ogni palchetto sarà posizionato un solo tavolo quindi ogni coppia avrà a disposizione un palchetto del teatro tutto per sé. Fa eccezione il palcoscenico dove saranno allestiti fino a 5 tavoli.



Si mescoleranno ingredienti unici: un teatro riservato appositamente per l’occasione, una romantica cena, musica & canto, il racconto delle pagine della vostra storia ad accompagnare i momenti più dolci.

Troppo bello da sembrare un film? Chiudete gli occhi, ora apriteli… Non è un sogno, è la FAVOLA!



L'ESPERIENZA INCLUDE:

- Welcome drink di benvenuto in platea

- Cena esclusiva all'interno dei palchi o sul palcoscenico, completa di antipasto, primo, secondo e contorno, dessert

- Acqua, vino e caffè.

- Canto & musiche ispirate alle colonne sonore dei più famosi film d'amore



TAVOLO X 2 nei palchetti privati di I, II o III ordine oppure sul palcoscenico a partire da €80,00 a persona



INFO E PRENOTAZIONI: info@happyning-italia.it

Tutti i dettagli sul sito www.happyning-italia.it



foto di Umberto De Martino e Alessandro Di Priolo

Gallery