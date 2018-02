A CENA CON L'ENIGMISTA!!! RIUSCIRAI A SCAPPARE? VENERDì 2 MARZO ore 21:00! La 1° Escape Dinner Italiana



Animazione | Quiz | Enigmi | Prove di Abilità. Sarete abbastanza abili da superare tutte le prove e battere sul tempo il Diabolico Clown? 60 minuti per sfuggire!



VACANZA DI UNA SETTIMANA PER 6 PERSONE IN PALIO!!!



Cena a tema - antipasto - primo - secondo con contorno - dolce - acqua e vino compresi 32€



C’è un nuovo gioco dal vivo che sta spopolando in Italia: l’Escape Room. Più che un gioco, è una vera e propria avventura!!! Un gruppo di persone viene chiuso in una stanza e deve usare con astuzia ed ingegno gli oggetti trovati nella stanza stessa per risolvere una serie di giochi di logica e osservazione, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scappare. Il tutto in massimo 60 minuti!



Sulla falsa riga di questo incredibile gioco, abbiamo creato A CENA CON L'ENIGMISTA - escape dinner!!!



Stessi principi e stesse regole del famoso gioco, ma i partecipanti sono a cena in una location, protagonisti di una serata a tema, e potranno uscire e far ritorno alle loro case solo dopo aver trovato la soluzione della storia, nel tempo della cena! Ogni tavolo costituisce un gruppo di giocatori. Si entrerà nel vivo di una storia, ciascuno sarà protagonista, coinvolto nelle emozioni e nei tentativi di trovare soluzioni. Il finale non è scritto, ma dipenderà solo da Voi!!!



La prima dell’evento si terrà presso Tenuta il Ciocco, venerdì 2 Marzo.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 3924483497. Cosa aspettate!?!?! Prenotate il vostro posto a CENA CON L'ENIGMISTA!!!“



Prossime date:

- Venerdì 6 Aprile

- Venerdì 4 Maggio