Cena "Giallo Festival"

A Giallo Festival, nella bellissima location del Sympò via Lame n. 83 a Bologna, sarà possibile partecipare a una cena in giallo ispirata a uno dei racconti di "Misteri e manicaretti a Bologna" (Collana Brividi a cena).

Guidati da alcuni autori di "Misteri e manicaretti a Bologna" verrete accompagnati in un racconto dove non tutto è ciò che sembra. Sarete in grado di scovare gli indizi giusti e incastrare il vero colpevole?

Prenotazione obbligatoria: giallofestival@damster.it o cell. 3429089770.

Menù:

Antipasti a Buffet



Primi piatti

Lasagne verdi

Intrighi di tagliatelline gratinate al forno con verdure



Secondi piatti:

Melanzane alla parmigiana

Bocconcini di vitello con pere caramellate e balsamico di Modena



Contorni:

Spicchi di patate al rosmarino arrostite al forno

Verdure al gratin



Dolci:

Trancetti di torta di riso al profumo di mandorla

Monoporzione di tiramisù



Il menù sarà accompagnato da bocconcini alle olive, pane alle patate affettato e grissini.



Vino, aperitivo analcolico, acqua e bibite.