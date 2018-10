Cena di Halloween con spettacolo burlesque “That’s all”

Mercoledì 31 ottobre h20.30

Al CostArena serata di Halloween con CENA A TEMA E SPETTACOLO BURLESQUE “THAT’S ALL”



Piccolo varietà Burlesque a cura di Blu Clarissa & Amy Lee Scarlett

“That’s All!”

La sensualità non è reato!



In una società in cui le donne ancora devono affermare con forza la loro parità di genere, a volte la lotta porta a dimenticare, se non a rinnegare. la femminilità stessa.

E’ proprio questo "femminino" che ci caratterizza ed è l'essenza stessa della nostra potenza.



Amy Lee Scarlett e Blu Clarissa vi porteranno con frizzante leggerezza in un viaggio alla scoperta della donna e delle sue mille sfaccettature, vivendo con naturalezza la sensualità del corpo.

Intrecceranno danza, clown, canto e burlesque come elementi di una giocoleria raffinata.



Menù Cena

Cervella alla Frankenstein (tortini di broccoli e patate con salsa di rapa rossa)

Bruchetti con funghi avvelenati (gnocchetti verdi con funghi pleurotus)

La morte nel piatto con sorpresa (costole di maiale, salsiccia, verdura e...sorpresa)

Dolce trapasso (muffin agli agrumi con decorazioni)

Acqua, 1 calice vino

€25 / €20 per soci Ancescao



su prenotazione alla email csgiorgiocosta@gmail.com entro martedì 30 ottobre

Info 051-551278