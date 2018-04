Cena "Misteri dell'Appennino"

Ottime specialità dell'Appennino, buona compagnia, letture, allegria cosa chiedere di più a un sabato sera? Sabato prossimo 28 aprile alle ore 19,30 presso il Centro Rosa Marchi in via Pietro Nenni 11 (Bo) alcuni autori dell'antologia racconteranno le storie contenute in "Misteri e Manicaretti dell'Appennino Bolognese"(Edizioni del Loggione) durante una cena a tema.

MENU'

Tortelloni di patate e salsiccia (Tolè)

Pollo alla cacciatora (San Benedetto Val di Sambro)

Bracciadella (Castiglione dei Pepoli)

Costo cena + letture Euro 15 bevande incluse

E' richiesta la prenotazione al numero 051 6193080

email: centrorosamarchi@gmail.com