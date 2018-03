A cena con Serena Bersani

Sarà una festa della donna dedicata a Bologna e alle donne che hanno fatto la storia della città. VSB Bologna, la casa delle sfogline firmata Alessandra Spisni, venerdì 9 marzo a partire dalle ore 20, incontra la scrittrice e giornalista Serena Bersani.



Serena Bersani presenta il libro: “Le grandi donne di Bologna. Storie e segreti”. Sante, artiste, scienziate, patriote e avventuriere (ma anche assassine): centouno ritratti di donne bolognesi, a volte nascosti nelle pieghe del passato, che compongono un unico quadro della storia al femminile della città. Da Bitisia Gozzadini, vestita da uomo per insegnare all'Università senza turbare i suoi allievi, a Cristina Dudley Paleotti e Teresa Zani, spregiudicate animatrici dei salotti di fine Seicento. E poi le muse di grandi artisti: Teresa Malvezzi, che ispirò Leopardi, Cornelia Rossi Martinetti amata da Foscolo, Laura Betti, icona di tanti film di Pasolini. E, ancora, donne pronte a combattere per un ideale come la giovanissima Irma Bandiera, indomita partigiana. E poi Virginia Galluzzi e Imelda Lambertazzi, protagoniste di strazianti storie d'amore. Nobili o di semplici natali, ricche o indigenti, bellissime o di poca avvenenza, comunque figure forti e volitive che hanno contribuito alla crescita della città di Bologna.



Per la serata Alessandra Spisni propone un menu speciale:



aperitivo a buffet

smeraldini alla panna

tortelloni burro e oro

gran fritto alla bolognese

acqua e vino locale.

Prenotazione obbligatoria. Cena e show in prevendita: 28 euro. Info e prenotazioni: 051-6491576; http://www.vsb-bologna.it/it/.

