Cenerentola al Teatro Testoni

Venerdì 22 marzo, alle ore 18.00, al Teatro Testoni di Bologna andrà in scena lo spettacolo per grandi e piccini «Cenerentola», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con la regia di Raffaello Malesci.

Cenerentola (Elisa Benedetti) vive una vita tutt’altro che facile: è tormentata da una matrigna crudele (Silvia Pipa) e da un padre arrivista (Giuseppe Sacco), ha due sorellastre viziate e capricciose (Marinella Gobbi e Adele Draisci) che la disprezzano e deve occuparsi di tutte le più umili e pesanti faccende di casa.

Un giorno un principe (Stefano Maccarinelli) con l’aiuto del suo cameriere (Danilo Furnari) decide di partire alla ricerca di una donna da sposare che lo ami per quello che è e non per il suo ruolo a corte. Incontra la dolce Cenerentola ma…

Una fiaba intramontabile, uno spettacolo allegro e divertente che affascina ed emoziona insegnando l’inesauribile forza della gentilezza e della bontà.

Cenerentola non si lascia incattivire dalle difficoltà che la vita le presenta, ma con perseveranza risponde alla crudeltà con l’umanità, all’egoismo con la generosità, all’arrivismo con il candore… ed è proprio la grazia che Cenerentola diffonde nel mondo a far sì che il suo mondo migliori!

Allora anche noi, facendoci contagiare dalla sua bontà rivoluzionaria, potremo rispolverare l’arte perduta della gentilezza ed accorgerci quanto a volte basti un sorriso, una parola cordiale, un gesto cortese ad illuminare le nostre giornate e renderle più brillanti di qualsiasi scarpetta di cristallo.



Biglietti a sostegno dell’associazione «La Caramella Buona Onlus»



Per prenotazioni e biglietti contattare l’ente organizzatore «La Caramella Buona Onlus» ai seguenti recapiti:

numero verde 800.311.960

tel. 0522 439625

mail: segreteria@caramellabuona.org



Per informazioni sulla compagnia e gli attori: www.ilnodo.com