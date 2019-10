Cenerentola senza fiaba: spettacolo teatrale: uno spettacolo dedicato con gioia alla libertà

Cenerentola era una migrante o un’autoctona del reame? Quali erano le sue condizioni di lavoro? A cosa pensa Cenerentola durante il giorno? Cosa è successo dopo il matrimonio con il principe azzurro? Molti sono gli interrogativi che questo racconto cerca di percorrere, riproponendo la storia di Cenerentola in una prospettiva rivoluzionaria di classe e di genere.

Cenerentola abita la nostra infanzia come uno spettro irrisolto. E infatti c’è uno spettro che si aggira per l’Europa. Tutti conoscono la storia di Cenerentola, ma quello che forse tutti non sanno è che Cenerentola è viva, e lotta insieme a noi.



Questo racconto musicato con clarinetto e loop station è dedicato in particolar modo a tutte le lavoratrici delle pulizie e multiservizi e alle casalinghe. E’ uno spettacolo dedicato con gioia alla libertà.



Lo spettacolo fa parte di Art-nove la rassegna di arti performative in un accogliente teatro-tenda a Sala Bolognese dal 12 ottobre al 2 novembre.

Nell’ottica della promozione e della diffusione delle arti performative, diritto di tutti come recita l’articolo nove della Costituzione, Art. Nove ha scelto la formula dell’ingresso libero e dell’uscita a cappello.



L’offerta a fine spettacolo è libera, per un pubblico felice e consapevole di essere accolto in un teatro tenda con le porte aperte a tutti.



Per prenotarsi è consigliato chiamare al +39 370 3214783.



Per scoprire gli altri spettacoli in programma visitare il sito di Arterego www.arterego.org