Cenone di Capodanno a Palazzo Gnudi

GRAN GALA A PALAZZO GNUDI 31/12/2019

Quest’anno le sale meravigliose e suggestive di Palazzo Gnudi saranno protagoniste del capodanno più esclusivo ed elegante di Bologna. Una cena di gala avvolta in un atmosfera unica. Seguiranno i suoni di alta qualità selezionati da Carlo Chionna e Cesare Cena.

Prezzi Cena 100€

Prezzi tavolo Dopo Cena 50€

Non c’è la possibilità di entrare alla serata se non in possesso del biglietto in prevendita per la cena di gala o tavolo per il dopo cena. Vogliamo garantire ai presenti veramente una festa di capodanno selettiva e curata nei minimi particolari.

Diamo il benvenuto al 2020 nei migliore dei modi 💎