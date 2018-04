CENTRO COMMERCIALE VIALARGA - STAR WARS THE LAST BRICK

IN MOSTRA DAL 3 AL 9 MAGGIO UNA COLLEZIONE DI ASTRONAVI COSTRUITE CON I MATTONCINI PIU¹ FAMOSI AL MONDO



Domenica 6 maggio immancabili i selfie con personaggi davvero stellari ISPIRATA ALLA CELEBRE SAGA STELLARE



Una delle tappe della mostra dei mattoncini che sta girando l'Italia arriva al Centro Commerciale Vialarga di Bologna.

STAR WARS THE LAST BRICK è una collezione di astronavi ispirata alla celebre saga stellare, che potrà essere visitata gratuitamente dal 3 al 9 maggio a Vialarga.

Immancabile tra le navicelle esposte la ricostruzione del Millennium Falcon pilotato dal famoso Han Solo e Chewbacca, e l'ammiraglia di Darth Vader il Super Star Destroyer con una lunghezza di ben 125 cm.



L¹originale esposizione è di proprietà di N.EX.T., associazione veneziana nata nel 2015, molto attiva nel Nord d'Italia con attività culturali e iniziative sociali.



Tutte le costruzioni sono all'interno di teche che ne valorizzano la spettacolarità. Il totale della collezione esposta ha richiesto 190 ore di costruzione per poco più di 36.000 mattoncini.

I mattoncini più famosi al mondo per raccontare il meglio di guerre stellari: un connubio esplosivo, due passioni capaci di unire intere generazioni, due mondi fantastici che fanno sognare appassionati di tutte le età.



E c¹è di più: Domenica 6 maggio dalle ore 16.00 spettacolo con i personaggi della famosa saga stellare in carne ed ossa, a disposizione per foto e selfie.