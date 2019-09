Due giornate per imparare a riordinare l’armadio di casa divertendosi, al Centronova!

Dai palchi di Zelig e Colorado all'armadio di casa, fare ordine nel caos domestico non è mai stato così divertente con le riflessioni comiche di Maria Pia Timo, tanti consigli utili e suggerimenti pratici per imparare ad organizzarsi meglio in casa con i Professional Organizers più bravi d’Italia!

Due giornate, sabato e domenica 28-29 Settembre, dalle ore 10 alle ore 19, c'è un programma fitto di attività semplici ma importanti: dalla piegatura delle magliette all’organizzazione delle scarpe, un’occasione imperdibile per riordinare anche la mente!

