Cersaie 2019, torna a Bologna Salone Internazionale della ceramica

Cersaie 2019: il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno va in scena alla fiera di Bologna dal 23 al 27 settembre 2019.

Cersaie è l’appuntamento internazionale più importante per chi si occupa di design delle superfici, ceramiche e in altri materiali, e di arredo del bagno. Lo dimostrano gli oltre 111.000 visitatori, di cui la metà provenienti da tutto il mondo.

Piastrelle di ceramica, Apparecchiature igienico-sanitarie, Arredamenti per ambiente bagno, Arredoceramica e caminetti, Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici, Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti ceramici, Attività di servizi