Il Cervellone quiz show a favore della raccolta fondi per Luisa

Luisa è una professoressa universitaria di Bologna e sta lottando contro un carcinoma infiltrante al seno, in stadio avanzato . Ha

vagliato tutte le possibilità disponibili in Italia e in Europa, ma nessuna terapia è indicata.

Per risolvere il suo caso. L’unica possibilità di cura è una immunoterapia

sperimentale disponibile solo negli USA . Per sottoporsi a questa terapia, Luisa

necessita di 500.000 euro.

Tutti gli amanti e non solo del Quiz Game più famoso d'Italia vi danno appuntamento ad una serata per raccogliere fondi per dare un aiuto a Luisa.

La risposta giusta a questa domanda di aiuto puoi darla anche tu

Diamo una speranza a Luisa

Prenotazioni al 3482359108