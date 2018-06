Cesare Cremonini in concerto allo stadio Dall'Ara: tutto quello che c'è da sapere

Cesare Cremonini in concerto nel suo stadio, il Renato Dall'Ara di Bologna. Domani finalmente la data che in tantissimi hanno aspettato e che porterà proprio all'ombra di San Luca l'amatissimo bolognese che ha reso noti in tutta italia i colli intorno alla nostra città.

Cesare Cremonini ha portato nei maggiori stadi italiani il suo “Cremonini Stadi 2018” ed ecco che il gran finale è proprio a Bologna: «Chi sta riempiendo i miei stadi credo stia cercando soprattutto la musica e le canzoni che ho scritto in questi vent’anni di vita. Avvicinarsi ai grandi concerti estivi con il pubblico che scalpita è il massimo per un musicista come me. Vorrei che questo fosse solo l’inizio di un grande sogno”.

Il “Cremonini Stadi 2018” segue la pubblicazione dell’ultimo album di inediti “Possibili Scenari” (disco di platino) pubblicato il 24 novembre e i singoli “Poetica” e “Nessuno vuole essere Robin” attualmente in radio.

Domani il grande giorno: ecco tutto quello che c'è da sapere per il concerto di Cesare:

Orario e apertura cancelli

I cancelli aproranno alle 16.30

La scaletta: sorprese e ospiti speciali per la data bolognese?

Le canzoni e l'ordine di esecuzione dovrebbero essere quelle delle date precedenti, ma non si escludono colpi di scena e cambi di programma visto che Cesare il 26 giugno gioca in casa e potrebbe avere in serbo per i suoi fan sorprese e ospiti speciali. In ogni caso, ecco quella che è stata la scaletta di Milano e Roma: Cercando Camilla; Possibili scenari; Kashmir Kashmir; Padre madre; Il comico (sai che risate); La nuova stella di Broadway; Latin lover; Lost in the weekend; Un uomo nuovo; Buon viaggio; Figlio di un re; Una come te; Dicono di me; 6:26; Mondo; Logico; Greygoose; Dev’essere così; Il pagliaccio; 50 Special; Marmellata #25; Poetica; Nessuno vuole essere Robin; Un giorno migliore.