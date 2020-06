Cesare Cremonini, nuova data all'Autodromo di Imola per il 2021

Cesare Cremonini ha annuncia la riprogrammazione delle date nel 2021 del tour negli stadi italiani e torna anche l'appuntamento a Imola. Live Nation Italia comunica che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date. La data all'autodromo di Imola è stata fissata per il 5 giugno 2021.

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

In questi anni Cesare ha sempre lavorato e scritto riuscendo a sposare la sua spiccata impostazione cantautorale con arrangiamenti e sonorità ricercate, lontane dalle mode del momento, diventando uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano. La sua discografia e la sua biografia artistica, coincidono in un modo assolutamente unico: vent’anni di canzoni di un ragazzo diventato uomo, nato e cresciuto sul palcoscenico. Vent’anni che significano un altro passo verso il suo sogno più grande: fare della sua vita un unico grande spettacolo.

CALENDARIO “CREMONINI 2021 STADI” :

1 GIUGNO 2021 – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA

23 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI