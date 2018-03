".... che rabbia" a teatro

Sabato 17 Marzo 2018, ore 17.00 Teatro Savigno e domenica 18 Marzo 2018, ore 17.00 Teatro Calcara "… CHE RABBIA!"

scritto e diretto da Andrea Lupo

con Alessia Raimondi e Camilla Ferrari

coreografie di Margherita Zanardi

aiuto regia, luci e suoni Marco De Rossi

scene di Alessandro Zanardi

una produzione Teatro delle Temperie



Nina rischia di diventare un orribile mostro… Cosa le sta succedendo?

Un’oscura parte di lei sta prendendo il sopravvento…

Una grande avventura la aspetta…

Fra esilaranti e rocambolesche peripezie, Nina cercherà di domare il mostro che cova dentro di sé,

per scoprire solo alla fine che quel mostro, se accettato e dosato, non è poi così terribile e distruttivo e, a suo modo,

anche lui può essere d’aiuto e positivo.



Nina è una bambina come tante, con una vita uguale a quella di molte sue coetanee, e le sue giornate sono attraversate da momenti belli e brutti, da gioia, paure, tristezze, scoperte, noia e… rabbia.

Ma questa emozione Nina non sa gestirla, e allora quando si arrabbia il mostro si impossessa di lei facendole avere reazioni spropositate e violente a situazioni quotidiane.

Nina non sa che cosa la faccia trasformare in un mostro, sa solo che il mostro è dentro di lei e che le fa paura…

L’unica via che crede di avere per domarlo è di rinunciare a tutte le situazioni che potrebbero provocare quella reazione. Ma, malgrado tutti gli sforzi di tenerlo a bada, il mostro torna più forte di prima…

Quello che Nina non sa è che più lei non gestisce questo sentimento, più quello diventa forte …

Durante un pigiama party con Lucia, una scatenata e simpaticissima compagna di classe nonché migliore amica, Nina si trasforma nel mostro, distruggendo tutto quello che ha intorno e rischiando di fare anche del male a Lucia… Da questo momento Lucia decide di aiutarla, addestrando Nina con allenamenti fisici per vincere il mostro. E’ proprio durante uno di questi allenamenti che Lucia vede Nina nell'istante in cui sta per trasformarsi nel mostro, e istintivamente l’abbraccia, impedendo la trasformazione. È proprio durante i buffi allenamenti che le due bambine, insieme, capiscono che il mostro non è solo cattivo, ma al contrario potrebbe essere molto utile e positivo, se dosato e accettato… È insieme a Lucia che Nina scopre che può essere contemporaneamente decisa ed esplosiva come il mostro ma buona e sensibile come Nina, imparando che questo sentimento può convivere insieme a tutti gli altri…



spettacolo consigliato a partire dai 6 anni



info e prenotazioni:

via mail a info@teatrodelletemperie.com

oppure telefonando allo 051.963037 o al 335.1647842



dove:

Teatro Calcara

Via Garibaldi 56, Valsamoggia, località Calcara di Crespellano (BO)



Teatro Savigno

Via G. Marconi 29, Valsamoggia località Savigno (BO)