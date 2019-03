"Chi mi aiuterà!": spettacolo teatrale e musicale

Domenica 24 Marzo 2019 presso la Parrocchia di S.Antonio da Padova a Bologna in Via Della Dozza 5/2° con ingresso gratuito si terrà lo Spettacolo Teatrale e Musicale "Chi Mi Aiuterà" tratto dai Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni in atto unico della durata di 60minuti.

Regia di Giovanni Sarti Musiche e Canzoni di Carla Rivi:

Interpreti :

La Donna Adultera - Donatella Cesari

Il Centurione Romano - Adolfo Degli Esposti

L'Emmoroissa - Carla Rivi

L'indemoniato Gadareno - Giovanni Sarti

Maria Maddalena - Violana Cesari

Tecnico del Suono e Luci Antonio Falaschi