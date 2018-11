Chiara Alaia presenta il suo romanzo d'esordio

Chiara Alaia presenta al Circolo ARCI RitmoLento il suo romanzo d'esordio, "Dove la terra finisce e il mare comincia", un avvincente noir ambientato in Portogallo, uscito a settembre per Il Seme bianco (gruppo LIT).



Reading e intervista: Valentina Arena

Accompagnamento musicale a cura di Michele Tavian e Giulia Matteucci.



"Anita Cortese, giovane giornalista italiana, si trova in Portogallo per rintracciare la madre naturale, che non ha mai conosciuto. In una taverna di Porto la donna incontra Manuel Ferreira Arrìaga, un marinaio lisboeta in pensione, che ha perso sua figlia Paula in circostanze poco chiare. Manuel si propone di aiutare Anita nella sua ricerca e le offre ospitalità nella capitale. Nel frattempo Julio Fernandes, il detective incaricato del caso Arrìaga, sta indagando ostinatamente sulla morte di Paula, che è convinto non sia stata accidentale. Sospettando di Manuel, Julio avvicina Anita e stringe amicizia con lei. Mentre il destino intreccia storie e personaggi sullo sfondo suggestivo delle strade di Lisbona, Julio e Anita si avvicinano un passo per volta alla verità."



Ingresso con tessera Arci.