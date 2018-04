Chiesa Evangelica Metodista: Concerto di Pasqua

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Præludium et fuga in D BWV 532 [organo solo]



GEORG FREDERICH HÄNDEL (1685-1759)

Oboe Sonata in c-moll HWV 366 [oboe e basso continuo]

Aria "Ombra mai fu" - da Xerses [soprano e arpa]



JOHANN SEBASTIAN BACH

Recitativ "Und dieses ist das Glücke" BWV 202 [soprano e b.c.]

Aria "Sich üben im Lieben" BWV 202 [soprano, oboe e b.c.]

Versus II "Den Tod niemand zwingen kunnt" BWV 4 [soprano, oboe, cornetto e b.c.]



!!! SORPRESA !!!



GEORG FREDERICH HÄNDEL

Aria "Lascia ch'io pianga" - dal Rinaldo [soprano e arpa]



JOHANN PACHELBEL (1653-1706)

Canon in D [arpa sola]



GEORG FREDERICH HÄNDEL

I know that my Redemeer liveth [soprano e organo]



Ensemble "SEMPER MUSICANDA"

SOPRANO: Anna Vandelli

OBOE BAROCCO e D'AMORE: Chiara Agostini

CORNETTO MUTO: Paolo Ferrari

ORGANO e ARPA classica: Gabriele Giunchi