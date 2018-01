"Chinese Man" live all'Estragon

Il 19 gennaio all'Estragon "Chinese Man" live alle 22.00.

Torino, Bologna e Venezia le città che vedranno impegnato il collettivo Francese, che con il proprio sound ha incendiato i palchi di tutto il mondo, grazie anche ad uno show audio/video che è pura espressione e spettacolo, unico nel suo genere.

Fautori di un groove ibrido e dalla sperimentazione tra i generi come Hip Hop, Funky, Breakbeat, Trip Hop e suoni meticci, dopo il successo dei precedenti tour che li ha visti collezionare un sold out dopo l'altro e forti dell'uscita del loro nuovo capolavoro "SHIKANTAZA", torneranno nel nostro paese per tre imperdibili date.