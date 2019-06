Chorfest 2019 - festival di cori a Sant'Antonio

Sabato 8 giugno alle 21.15 presso la Basilica di S. Antonio di Padova di Bologna, Via Jacopo della Lana 2. si terrà il CHORFEST 2019, tradizionale rassegna di cori organizzata da Fabio da Bologna Associazione Musicale in occasione della Festa di S. Antonio da Padova, giunta alla 29a edizione.



La serata vedrà protagonisti il Coro Fabio da Bologna, diretto dal M° Alessandra Mazzanti, il "Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna” diretto dal M° Alhambra Superchi e il Coro San Tommaso del Circolo Culturale San Tommaso, diretto dal M° Juan Miranda, che presenteranno i più diversi repertori di musica sacra corale. Essa rappresenta, come è stato detto, "...un momento di quiete per assaporare, dal meglio di quanti hanno scavato nel cuore dell'uomo, un canto, una preghiera.".



Le manifestazioni concertistiche vengono realizzate con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del City Brand “è Bologna”. Il concerto può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori e altri benefattori privati.



L’ingresso è a offerta libera.