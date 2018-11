"A Christmas Carol" il musical: adattamento del celebre romanzo di Dickens

Dopo il successo ottenuto dalla messa in scena di Aggiungi un posto a tavola, di Nunsense: il Musical delle Suore!, il miglior spettacolo "off" all'Italian Musical Award 2016, e di Tutti insieme appassionatamente, la Compagnia dell'Alba presenta il musical A Christmas Carol, un adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens con i testi di Mike Ockrent e Lynn Arhens e le musiche del compositore statunitense Alan Menken che vanta ben 19 nomination agli Oscar e 8 vittorie conquistate per le colonne sonore di celebri movie come "La Bella e La Bestia", "La Sirenetta", "Aladdin" e "Sister Act" e numerosi importanti altri riconoscimenti quali Tony Award, Grammy Award e Drama Desk Award.

Roberto Ciufoli ha sposato con entusiasmo questo progetto e interpreterà l'impegnativo ruolo di Ebenezer Scrooge, l'avaro protagonista dello spettacolo che la notte di Natale riceverà la visita di alcuni spettri che lo porteranno a redimersi. A Christmas Carol è al suo debutto italiano assoluto e si prepara ad andare in scena con la regia e le coreografie firmate da Fabrizio Angelini, la traduzione e l'adattamento italiano affidati a Gianfranco Vergoni, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la scenografia opera di Gabriele Moreschi, autore delle scene di tutti i lavori della Compagnia dell'Alba e di musical di successo prodotti in particolare dalla Compagnia della Rancia.

