Bologna. Appuntamento martedì 14 luglio alle ore 19.30 alle Serre dei Giardini Margherita, in via Castiglione 134, per la presentazione di “Ci ho fatto caso”, il romanzo d’esordio di Valentina Preti in libreria per Augh! Edizioni (collana Frecce, pp. 186, euro 14). Con l’autrice dialoga Massimo T. Marini.



“Ci ho fatto caso” è un romanzo che narra vicende umane che sono di tutti, raccontate da un luogo senza tempo in cui la vita ferve e si anima ogni giorno. È Serena a raccontarle, una giovane donna che, a seguito del ricovero della nonna Lucia, inizia a frequentare con assiduità il Manfredi, la casa di riposo del paese. Affezionarsi a quel luogo le sarà semplice, ancora più facile le sarà stringere amicizia con i suoi abitanti.



Questa è una storia che si disegna nei giorni e negli addii, che intreccia la vita di tre donne (e di tre generazioni) a quella di altre voci che nel fluire della trama decidono di presentarsi. Le abitudini e le tristezze, le piccole manie, le paure e gli acciacchi di un’età che attende e accoglie i personaggi, e ancora i ricordi e i rimpianti, l’acume, l’ironia, il senno ballerino e la tenerezza, si alternano nel racconto grazie allo sguardo di Serena. Storie nella storia, che parlano di amicizia e amore, riscatto e perdono, senza avere davvero una fine.



Valentina Preti è nata a San Biagio (FE) nel 1983. Dopo aver ottenuto la maturità scientifica, ha conseguito la laurea in Comunicazione pubblica e sociale e la specializzazione in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni. Entrata nel mondo del lavoro come copywriter e redattrice testi, si occupa anche di social media, organizzazione eventi e coordinamento ufficio stampa. Da qualche anno vive a Bologna.

