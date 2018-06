Cicloturismo: giornata nazionale Appennino bike tour, il giro dell’Italia che non ti aspetti

Partenza prevista da Gaggio Montano (BO) alle ore 9.30 circa con passaggio nel centro storico e prima tappa la visita al Faro, grande blocco ofiolitico che sovrasta il paese conferendogli un aspetto del tutto particolare. È attorno al Sasso che si sviluppa il caratteristico nucleo antico con le sue emergenze architettoniche e percorso da suggestive viottole. Nella seconda metà del ‘500 venne collocato sulla sua sommità un piccolo edificio con orologio e campana, che venne sostituito nel 1951 con l’attuale Faro dei Caduti della Montagna, dalla terrazza belvedere del quale si può godere uno splendido panorama.

Il Faro, progetto dell'ingegnere Giuseppe Rinaldi, è omaggio ai caduti e alla Resistenza dei gaggesi agli assalti delle truppe tedesche. Le vicine località di Silla, Molinaccio e Ronchidoso furono infatti tragici scenari degli eccidi nella zona dell'Alto Reno, rappresaglie naziste lungo la Linea gotica.



Segue una tappa al Santuario della Madonna degli Emigranti in località Ronchidoso per poi arrivare alla vetta di monte Belvedere, sede di un antico castello (ruderi) e di combattimenti durante la seconda guerra mondiale (monumento e targa a ricordo). Prospettive defilate sulle catene montuose appenniniche comprese tra i monti Cimone e Corno alle Scale consentono di godere di amplissimi e splendidi panorami.

Rientro a Gaggio Montano per il pranzo in Piazza presso gli stand della festa Appennino Bike Tour.

Possibilità di navetta Silla (stazione) – Gaggio Montano e ritorno.

Per info e prenotazioni : Mezzini Bike Center Vergato – Stefano 347 2790941



Iniziativa promossa in collaborazione con Accademia Nazionale Mountain Bike, Trenitalia, Confcommercio Ascom Bologna e Viviappennino.

