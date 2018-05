Cicloturismo: vegetazione, natura e ... Appennino nel cuore

Un’occasione per respirare a pieni polmoni l’aria fresca e pulita di montagna, pedalando su strade secondarie che si addentrano nel cuore del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone.

Uscendo da Porretta Terme percorrendo strade miste verso i minuscoli paesi di Ponte della Venturina, Pavana e Badi si arriva alla prima tappa : il lago di Suviana, formatosi a seguito della costruzione di una diga iniziata nel 1928 ed ultimata nel 1932. Seconda tappa, Bargi (Camugnano) - Palazzo Comelli, visita guidata al raffinato esempio di architettura altoborghese di origine medievale, trasformato in palazzo dalla famiglia di notai Comelli. Si prosegue passando da Poranceto per arrivare alla terza tappa : il bacino del Brasimone, lago artificiale costruito sull'Appennino bolognese lungo il torrente Brasimone agli inizi del Novecento. Sosta aperitivo e si riprende la strada verso il Ponte di Verzuno, Riola ed arrivo a Marano. Pranzo agli stand "Appennino nel Cuore", festa esposizione di sapori e sapere dell'Appennino. Rientro alla base da Castel di Casio, Silla con arrivo a Porretta Terme circa alle ore 17.

Per info Mezzini Bike Center Vergato – Stefano 347 2790941

Iniziativa promossa in collaborazione con:

Accademia Nazionale Mountain Bike | Trenitalia | Confcommercio Ascom Bologna | Viviappennino

PROGRAMMA:

Ritrovo e partenza ore 9.15 dalla stazione FFSS di Porretta Terme (BO).

