Cicloturismo … Degustazione trota e non solo…in e-bike…

Percorso cicloturistico di circa 20 km. Difficoltà: FACILE, adatto a tutti. Casco obbligatorio.Minuscoli paesini, frazioni e borgate su strade asfaltate e sterrate per ammirare il gioco di luci e colori che unito ai rilassanti suoni che si sentono rilassa corpo e mente.

Il percorso prevede la partenza da Gaggio Montano (BO) presso il negozio Mezzini Bike ore 9.30.

Passando attraverso la località Querciola raggiungiamo Vidiciatico, secondo centro del Comune di Lizzano in Belvedere: posto più in alto, lungo la strada che da Lizzano conduce al Corno alle Scale, Vidiciatico è un attrezzato centro per il turismo estivo ed invernale. Rimangono a testimoniare il passato il caratteristico borgo antico con i quattro voltoni d'accesso, l'abside della vecchia chiesa e l'adiacente campanile che formano un angolo caratteristico nella piazzetta del paese.

Attraverso una strada che sale da Vidiciatico, raggiungiamo la vetta del Monte Pizzo (1194 m) e le due vette vicine denominate Le Tese (1231 m), che è separata dal monte Grande dal passo Bocca della Tesa (1173 m). Sebbene il monte Pizzo sia meno elevato rispetto alle cime Le Tese, è tuttavia la più importante, in quanto da esso è possibile godere di una vista completa della valle del Silla.

Si riscende verso Vidiciatico, attraversando le località La Cà e Poggiolforato per raggiungere Farnè, comune di Lizzano in Belvedere, con il suo laghetto di pesca sportiva conosciuto ai più con il nome di “Laghetto del Dardagna”. Questo angolo di paradiso, è composto da due laghetti da pesca alla trota Iridea, ci sono ben 4 vasche di allevamento trote, una porzione di terreno adibita a coltivazione di Ortensie di variegate qualità e alcune specie di animali da cortile come pavoni, anatre, oche e persino alcune razze di gallinacei. È interessante vedere come sia stato costruito dal sig. Gino l’impianto ittico con annessi i due laghi da pesca, utilizzando la teoria e la pratica dei vasi comunicanti, rispettando rigorosamente l’ambiente e la natura circostante.



Pausa pranzo all’aperto… pescato e mangiato!!! Degustazione trota Iridea



Rientro, previsto a Gaggio Montano verso le ore 17 su percorso misto.

Il percorso potrebbe subire variazioni.



Per informazioni e prenotazioni (entro 10/08) :

Maria 347 4970664 - Luigi 393 9715829

mail : mezzinibike@gmail.com

