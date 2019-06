Cinema all'aperto: i 5 film da non perdere questa settimana a Bologna e dintorni

Cosa c'è di meglio che godersi un film sul grande schermo all'aria aperta, proprio nei giorni del grande caldo estivo? Poterlo fare tutte le sere e in location diverse sia a Bologna che in provincia. Da lunedì a venerdì, ecco una selezione di cinema all'aperto, alcuni anche a ingresso libero.

Un furioso e meditato attacco satirico, una risata che disseppellisce ogni frammento di razzismo nella cultura americana. Siamo negli anni Settanta, e lo stile visivo è quello ruvido della blaxploitation. Un agente di polizia nero, John David Washington vuole infiltrarsi nelle maglie del KuKlux Klan. Al momento dell'incontro, s'impone un alter ego, il collega ebreo Adam Driver. Lee non fa sconti alla storia né alla storia del cinema; ritaglia en passant un montaggio parallelo assai crudele con i contenuti razzisti e suprematisti di Nascita di una nazione; semina ovunque parallelismi con il presente. Premio per la miglior sceneggiatura non originale a Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott agli Oscar 2019. Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2018. Apertura casse ore 21.00, costo 6 euro.

Martedì 2 luglio "Jean Gabin, dagli occhi azzurri" è "La Bella Brigata" (Fra/1936) di J. Duvivier (104’). In Piazza Maggiore alle 21.45.

3. “Cinema Estate” a Castiglione dei Pepoli: sul grande schermo "Coco"

Una rassegna cinematografica che propone cinque grandi film da vedere all’aperto, gratuitamente, godendo la freschezza dell’estate in Appennino. Organizzata dal Comune di CastigIione dei Pepoli in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione e l’Associazione Culturale Officina 15, la rassegna è diretta dallo scrittore Marco Nucci e dall’assessore comunale Davide Mazzoni. Si parte alle 21,15 del 2 luglio con un film di animazione imperdibile per le famiglie, “Coco” (Lee Unkrich e Adrian Molina, Usa 2017) nel piazzare di via Pepoli.